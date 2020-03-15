Роспотребнадзор: смертность от COVID-19 до 40 раз выше, чем от «обычного» гриппа

Роспотребнадзор: смертность от COVID-19 до 40 раз выше, чем от «обычного» гриппа
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Власти области рассказали о подробностях, связанных с карантином в Литве
Все новости по теме: Эпидемия коронавируса в 2020 году

Роспотребнадзор сообщил, в чем сходство и различия между новой коронавирусной инфекцией и «обычным» гриппом. Информация опубликована на сайте ведомства.

Как отмечает Роспотребнадзор, COVID-19 и вирусы гриппа имеют сходную картину заболевания: в обоих случаях возникает респираторное заболевание, которое может быть как бессимптомным или легким, так и тяжелым и привести к смерти. Также оба вируса передаются при контакте, воздушно-капельным путем и через предметы. В силу этого, меры профилактики одинаковы: гигиена рук и соблюдение «дыхательного этикета» (нужно кашлять в локоть или в бумажный платок с последующим незамедлительным выбрасыванием).

Что касается различий, «грипп имеет более короткий средний инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) и более короткий серийный интервал (время между последовательными случаями), чем у вируса COVID-19. Серийный интервал для вируса COVID-19 оценивается в пять-шесть дней, в то время как для вируса гриппа последовательный интервал составляет три дня», — говорится в сообщении. Также отмечается, что основной причиной передачи гриппа является предсимптомная передача в первые три-пять дней, в случае с COVID-19 это не так (то есть, в большинстве случаев этот вирус начинает передаваться, когда появляются симптомы).

Два инфицированных COVID-19 в среднем заражают 4-5 человек, что превышает аналогичные показатели у гриппа. Кроме того, имеющиеся данные показывают, что общий коэффициент смертности (число зарегистрированных смертей, разделенное на число зарегистрированных случаев заболевания) составляет 3-4%. Как отмечают в Роспотребнадзоре, для сезонного гриппа смертность «обычно значительно ниже 0,1%».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter