Роспотребнадзор: смертность от COVID-19 до 40 раз выше, чем от «обычного» гриппа

Роспотребнадзор сообщил, в чем сходство и различия между новой коронавирусной инфекцией и «обычным» гриппом. Информация опубликована на сайте ведомства.



Как отмечает Роспотребнадзор, COVID-19 и вирусы гриппа имеют сходную картину заболевания: в обоих случаях возникает респираторное заболевание, которое может быть как бессимптомным или легким, так и тяжелым и привести к смерти. Также оба вируса передаются при контакте, воздушно-капельным путем и через предметы. В силу этого, меры профилактики одинаковы: гигиена рук и соблюдение «дыхательного этикета» (нужно кашлять в локоть или в бумажный платок с последующим незамедлительным выбрасыванием).

Что касается различий, «грипп имеет более короткий средний инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) и более короткий серийный интервал (время между последовательными случаями), чем у вируса COVID-19. Серийный интервал для вируса COVID-19 оценивается в пять-шесть дней, в то время как для вируса гриппа последовательный интервал составляет три дня», — говорится в сообщении. Также отмечается, что основной причиной передачи гриппа является предсимптомная передача в первые три-пять дней, в случае с COVID-19 это не так (то есть, в большинстве случаев этот вирус начинает передаваться, когда появляются симптомы).

Два инфицированных COVID-19 в среднем заражают 4-5 человек, что превышает аналогичные показатели у гриппа. Кроме того, имеющиеся данные показывают, что общий коэффициент смертности (число зарегистрированных смертей, разделенное на число зарегистрированных случаев заболевания) составляет 3-4%. Как отмечают в Роспотребнадзоре, для сезонного гриппа смертность «обычно значительно ниже 0,1%».