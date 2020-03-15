Власти области рассказали о подробностях, связанных с карантином в Литве

Режим, введенный в Литве в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, продлится с 00 часов 16 марта до 24 часов 30 марта. Лб этом сообщает пресс-служба областного правительства.



Вступают в силу следующие ограничения:

Иностранцам запрещено посещать Литовскую республику, за исключением водителей и членов экипажей при осуществлении коммерческих и (или) международных грузоперевозок, лиц, имеющих право на проживание в стране, лиц, обладающих иммунитетами и привилегиями в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года.

Движение товаров не ограничивается. До 00.00 19 марта разрешен транзит лиц, возвращающихся в страну своего проживания, через территорию Литвы без обязательной остановки. Количество работающих пунктов пропуска при этом сокращается: пересечь границы с Калининградской областью можно будет только через международные пункты пропуска: Кибартай-Чернышевское и Панемуне-Советск.

«Горячая линия» для всех граждан, находящихся на территории Литвы, — 1808.