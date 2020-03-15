Автовокзал принимает ранее купленные билеты в Литву, поезда идут без остановок в республике

В связи с поступлением официальной информации из Литовской Республики о временном закрытии границы, приостанавливается продажа билетов на автобусы, следующие в Литву или через Литву. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областного правительства.



Сдать ранее приобретенные билеты можно в международных кассах автовокзала Калининграда в любой день. Справочная автовокзала — (4012) 64-36-35 , международная касса — (4012) 65-65-01. Режим работы международной кассы с 06.30 до 22.00 ежедневно.

Как отметили в правительстве, пропуск всех международных поездов, следующих по территории Литвы транзитом, осуществляется без посадки/высадки пассажиров на ст. Кена, Вильнюс, Кибартай.