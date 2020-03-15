Облвласти советуют тем, кто находится в Европе, возвращаться в регион через Москву

Сегодня самый «рабочий» вариант вернуться в Калининградскую область из Европы — авиаперелет через Москву. Об этом пишет в своем фейсбуке глава регионального минтуризма Андрей Ермак.



«Где бы вы или ваши туристы не находились, берите авиабилеты до Москвы, а потом до Калининграда:

— в Москве вас встретят (в Шереметьево, например, в терминале F),

— попросят заполнить несложную анкету,

— померяют температуру и возьмут экспресс-анализ,

— через транзитную зону отправят в терминал вылета до Калининграда,

— дома отправитесь на 14-ти дневную изоляцию у себя в квартире или в обсерваторе (речь о прибывающих из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Франции, Германии — прим. «Нового Калининграда»), — отмечает министр.

«По деньгам, авиабилеты берете за свой счет, (билеты, например, из Берлина до Москвы есть, цена около 15 тысяч рублей с багажом), разбираться по всем финансовым вопросам с туроператором будете потом, спокойно, дома», — посоветовал Андрей Ермак. Телефон горячей линии Регионального информационного центра туризма 8-800-200-55-39. Горячая линия для помощи туристам в связи с распространением COVID-19 — 8-499-678-12-03 (круглосуточно); 8-915-117-04-51 (с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00).

Отметим, Литва оставила воможность транзита для иностранцев через свою территорию до 19 марта (можно воспользоваться автомобилем).



