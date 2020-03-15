В Калининградской области вводится свободное посещение школ и детсадов

В Калининградской области вводится свободное посещение школ и детсадов
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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Губернатор Антон Алиханов в воскресенье, 15 марта, принял решение ввести свободное посещение школ и детсадов. Об этом сообщает пресс-службе областного правительства.

«По многочисленным обращениям родителей и законных представителей детей в социальных сетях и на телефоны „горячих линий“, а также по рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации приняты новые меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в учебных заведениях», — отметили в правительстве. С 16 марта вводится свободное посещение государственных и муниципальных детских садов, школ, школ-интернатов. Администрации этих учреждений обязуются обеспечить детям продолжение обучения в дистанционной форме. «Российская электронная школа и другие современные информационные технологии позволяют сделать это без потери качества», — заявили в пресс-службе.

При этом занятия в школах и детских садах будут проходить в штатном режиме.

«Родителям, принявшим решение временно забрать детей из детских садов, школ и школ-интернатов, необходимо уведомить об этом воспитателей, классных руководителей или администрацию учебного заведения. Им будет разъяснен порядок обучения и формы контроля качества образования в дистанционной форме», — говорится также в сообщении.

С 23 по 30 марта на территории региона для обучающихся школ и школ-интернатов пройдут каникулы.

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