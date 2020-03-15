В России за сутки зарегистрировано 4 новых случая коронавирусной инфекции

За последние сутки в России зарегистрировано 4 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации. 3 из них — в Московской области, 1- в Тюменской, сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.



Установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Испания, Швейцария). Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты анализов подтверждены.

Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории России. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, 2 — у граждан КНР, 1 — у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ нужно остаться дома и вызвать врача.