КГТУ вводит свободное посещение для студентов из-за коронавируса

С понедельника, 16 марта, в КГТУ приняли решение ввести свободное посещение из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальной политики области.

"На основании рекомендации Правительства Калининградской области о переходе на свободное посещение вузов и колледжей в связи с риском распространения коронавирусной инфекции от 15 марта 2020 года руководством университетского комплекса КГТУ принято решение о переводе студентов, курсантов и профессорско-преподавательского состава всех подразделений комплекса (КГТУ, БГАРФ и КМРК) на дистанционное обучение в течение 2-х недель, начиная с 16-го марта», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее свободное посещение решили ввести в детсадах и школах области. В свою очередь, БФУ проинформировало, что переводит студентов на дистанционное обучение.