РФ решила временно закрыть границу с Белоруссией из-за эпидемии коронавируса

Власти России решили закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Михаила Мишустина.

«Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов, — сказал он. — Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса».



Как, в свою очередь, напоминает «Медуза», ранее было ограничено перемещение через большую часть наземных границ России. Таким образом, без ограничений сегодня пока можно пересечь границы России с двумя странами — Азербайджаном и Финляндией.