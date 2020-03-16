РФ решила временно закрыть границу с Белоруссией из-за эпидемии коронавируса

РФ решила временно закрыть границу с Белоруссией из-за эпидемии коронавируса
Виталий Невар / «Новый Калининград»
Продолжение: В России создается антикризисный фонд в 300 млрд из-за ситуации с коронавирусом
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Власти России решили закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Михаила Мишустина.

«Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов, — сказал он. — Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса».

Как, в свою очередь, напоминает «Медуза», ранее было ограничено перемещение через большую часть наземных границ России. Таким образом, без ограничений сегодня пока можно пересечь границы России с двумя странами — Азербайджаном и Финляндией.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (77)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter