ВОЗ прогнозирует рост смертности в Европе из-за эпидемии COVID-19

ВОЗ прогнозирует рост смертности в Европе из-за эпидемии COVID-19
Виталий Невар / «Новый Калининград»
Продолжение: В Литве обнаружили два новых случая коронавируса
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В ближайшее время смертность от коронавируса будет расти, поскольку многие европейские страны сейчас находятся лишь на начальной стадии эпидемии COVID-19. Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

"Вспышка в Италии развивалась дольше, чем в других странах Европы, и поэтому больше пациентов либо будут выписаны, либо умрут. В других европейских странах, которые находятся на более раннем этапе эпидемии, смертность вполне может начаться в ближайшие дни и недели",— пояснил Язаревич.

Он уточнил, что у Италии не было возможность четко отследить эпидемиологическую связь из-за резкого роста числа заражений. «Те, кто умерли от COVID-19, были в среднем инфицированы 2-3 недели назад»,— отметил Язаревич.

Отметим, что, по последним данным, число заболевших в мире превысило 156 тыс. человек, более 5,8 тыс. умерли. В России пока зафиксировано 62 случая заболевания.


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