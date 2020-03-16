В Литве обнаружили два новых случая коронавируса

В Литве обнаружили два новых случая коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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В ночь на понедельник, 16 марта, в Литве подтвердили два новых случая «китайского» коронавируса. Оба заболевших вернулись из-за границы. Сейчас они изолированы и находятся в клинике, пишет Delfi.lt.

По данным Минздрава, один человек вернулся из Испании, второй — из Германии.

«Были проведены эпидемиологические исследования. В общей сложности на данный момент в Литве диагностированы 14 случаев COVID-19. Все они — привозные», — отмечает СМИ.

По сведениям литовского издания, первая пациентка уже выздоровела, её выписали из больницы.

С 16 марта на территории Литвы введён карантин, для иностранцев закрыт въезд в страну. Особый режим будет действовать до 00:00 30 марта. При этом в течение трёх суток, до 19 марта, на территории республики открыт транзитный коридор для тех, кто возвращается через Литву к месту проживания.

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