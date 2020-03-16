Мишустин поручил обеспечить особый порядок оплаты больничных для лиц на карантине

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился обеспечить особый порядок оплаты больничных для работников, находящихся на карантине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также Мишустин поручил создать фонд для премирования врачей, которые отличатся в борьбе с коронавирусом. Сотрудникам медицинских учреждений, связанным с работой по профилактике коронавируса, будут назначены дополнительные выплаты.

Премьер-министр выразил уверенность, что принимаемые государством меры и ответственное отношение граждан помогут стабилизировать ситуацию с коронавирусом.

«Чем организованнее и ответственнее мы пройдем этот непростой период, тем быстрее справимся с этой угрозой и сможем нормализовать ситуацию», — сказал он.