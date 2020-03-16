Во всех школах Гусева перешли на дистанционное обучение

Все школы Гусевского городского округа с понедельника, 16 марта переведены на дистанционное обучение. Соответствующее решение было принято главой администрации в минувшую субботу. Об этом «Новому Калининграду» сообщил представитель администрации Сергей Каюков.
В Гусеве 3 школы на территории города, еще 2 школы на территории округа и один филиал школы в сельской местности, отметили в администрации Гусева.С 16 марта в Калининградской области из-за коронавируса введено свободное посещение школ и детсадов.
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