Ростуризм запустил горячую линию для россиян, находящихся за границей

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Ростуризм запустил горячую линию для россиян, находящихся за границей

На фоне пандемии коронавирусной инфекции Ростуризм организовал горячую линию для российских туристов, оказавшихся за границей, сообщает ТАСС.

«Для туристов РФ, находящихся за границей, работает горячая линия, организованная Ростуризмом совместно с ассоциацией „Турпомощь“, в режиме 24/7. 8-499-678-12-03, круглосуточно; 8-915-117-04-51 с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00 мск», — цитирует издание сообщение ведомства.

С 16 марта вступило в силу очередное ограничение авиасообщения на фоне распространения коронавируса. С 16 марта авиакомпании смогут выполнять рейсы только в столицы стран — членов ЕС, а также в Лондон, Женеву, Осло из терминала F Шереметьево. Авиакомпании смогут выполнять только чартерные рейсы из европейских городов для возвращения пассажиров домой.

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