Заведениям общепита не рекомендуется пускать людей с кашлем и насморком

Заведениям общепита не рекомендуется пускать людей с кашлем и насморком
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Минпромторг призвал россиян рационально подходить к покупке продуктов
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Минпромторг дал заведениям общественного питания предписания по профилактике распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает «Российская Газета».

Людям старше 60 лет рекомендовано воздержаться от посещения заведений общественного питания. Барам, кафе и ресторанам предлагается переставить столы так, чтобы между посетителями было не менее 1 метра свободного пространства. Людей в зал обслуживания рекомендовано допускать только после мытья рук с мылом, а также с обработкой кожными дезинфицирующими средствами, а посетителей с кашлем или насморком не допускать вовсе.

Кафе и ресторанам предписано не допускать к работе персонал с малейшими признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой тела, вернувшийся в течение последних двух недель из стран с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусом.

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