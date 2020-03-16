Заведениям общепита не рекомендуется пускать людей с кашлем и насморком

Минпромторг дал заведениям общественного питания предписания по профилактике распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает «Российская Газета».

Людям старше 60 лет рекомендовано воздержаться от посещения заведений общественного питания. Барам, кафе и ресторанам предлагается переставить столы так, чтобы между посетителями было не менее 1 метра свободного пространства. Людей в зал обслуживания рекомендовано допускать только после мытья рук с мылом, а также с обработкой кожными дезинфицирующими средствами, а посетителей с кашлем или насморком не допускать вовсе.

Кафе и ресторанам предписано не допускать к работе персонал с малейшими признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой тела, вернувшийся в течение последних двух недель из стран с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусом.