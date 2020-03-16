Минпромторг призвал россиян рационально подходить к покупке продуктов

Минпромторг РФ попросил россиян подходить к покупке продуктов осознанно и рационально, передаёт «Интерфакс». В министерстве подчеркнули, что торговые сети начали делать товарные запасы заранее, и если где-то в магазине определенных товаров нет, дело в особенностях выкладки, а не в дефиците.



«С учетом опыта, происходящего в зарубежных странах, мы, безусловно, мониторим ситуацию на потребительском рынке, и делаем это совместно и с региональными властями, и с торговыми сетями», — цитирует «Интерфакс» комментарий пресс-службы Минпромторга.

Как утверждают в ведомстве, закрытие продовольственных магазинов не планируется. Министерство напоминает, что у всех продуктов есть срок годности, и «та же крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно».

Также «Интерфакс» со ссылкой на «Ведомости» сообщает, что Минпромторг запросил у Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие федеральные сети) и Союза независимых сетей (СНС, объединяет крупнейшие региональные сети) данные о том, на сколько дней хватит их товарных запасов по социально значимым товарам, а также в каком объеме они смогут нарастить поставки «на случай непредвиденных обстоятельств». Среди таких продуктов — сырокопченая колбаса, рыбные и мясные консервы, говядина, свинина, куриное мясо, подсолнечное и сливочное масла, молоко, яйца, сахар и соль, рис, пшено, гречка, картофель, капуста, морковь, детские смеси — заменители грудного молока и некоторые другие.