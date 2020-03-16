Степанюк: После закрытия границ для грузоперевозчиков региона ничего не поменялось

Степанюк: После закрытия границ для грузоперевозчиков региона ничего не поменялось
Виталий Невар / Новый Калининград
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Закрытие границ Литвой и Польшей существенно не повлияло на работу грузоперевозчиков в регионе. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил председатель комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты, вице-президент компании «ДСВ Транспорт» Леонид Степанюк.

«В выходные дни пришла партия машин — все они пришли без проблем, без задержек. Уходили машины тоже спокойно. Поляки пропускают, наши пропускают», — отметил Степанюк.

По его словам, водителей обязали соблюдать карантинно-защитные меры, в частности — использовать маски, перчатки, кожные антисептики и распылители с обрабатывающими жидкостями. На границе дальнобойщикам также измеряют температуру.

«Польша смотрит внимательно, пропускает, и мы дальше следуем по маршруту в Европу. Стараемся избегать Германии, насколько это получается. В общем-то те же самые маршруты. Пока для водителей ничего не поменялось, слава богу», — добавил Леонид Степанюк.

Закрытие границ Литвой и Польшей не затронуло грузовой транзит по территории этих государств. В субботу, 14 марта, ситуацию с международными грузоперевозками обсудили на совещании оперативного штаба Калининградской области. Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, для водителей должны проработать мероприятия по противоэпидемической безопасности.

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