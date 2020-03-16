Только 9% россиян стали формировать запасы на фоне пандемии коронавируса

Начали формировать запасы из-за угрозы коронавируса и закупать продовольствие только 9% россиян. Это преимущественно представители старшего поколения, информирует РИА «Новости».

«Россияне пока не торопятся делать долговременные запасы в связи с пандемией. Только около 9% опрошенных, в основном люди старшего возраста, усиленно закупают крупы, макароны, сахар, муку, предметы личной гигиены впрок», — сообщается в исследовании, на которое ссылается источник.

Также 58% опрошенных заявили, что пандемия никак не повлияла на их повседневную жизнь. Оставшиеся рассказали, что стали принимать определенные меры. Например, 18% респондентов сократили количество поездок в общественном транспорте, а 16% отказались от поездок за границу или внутри России. 13% опрошенных стали реже контактировать с окружающими, а 9% — реже пользоваться бумажными деньгами, опасаясь заражения. Только 5% россиян заявили, что стали покупать больше лекарств.

Опрос в форме онлайн-интервью проводился 13-14 марта. Была опрошена 1 тысяча человек в возрасте 18 лет и старше в городах с населением более 1 миллиона человек.