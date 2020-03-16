«До более благополучных времен»: музей Altes Haus отменяет спектакли и лекции

Денис Туголуков / Новый Калининград
Денис Туголуков / Новый Калининград
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Частный музей-квартира Altes Haus отменил массовые мероприятия «до более благополучных времен». Соответствующее сообщение в понедельник, 16 марта, опубликовала на странице музея в социальной сети Facebook соосновательница музея Наталья Быченко.

«Уважаемые друзья! Приносим свои извинения, надеемся на понимание и сообщаем, что временно прекращаем массовые мероприятия, а именно спектакли, лекции, концерты. Переносим их проведение до более благополучных времен. Берегите себя и своих близких», — говорится в сообщении.

Музей-квартира Altes Haus на ул. Красной открылся в октябре 2016 года. Экспозиция музея воссоздает обстановку семейного быта рядового жителя Кёнигсберга начала прошлого века и рассказывает историю городского района Hufen.

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