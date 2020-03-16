Минобр: к среде все студенты вузов области перейдут на дистанционное обучение

К среде все учреждения высшего образования в Калининградской области должны перейти на дистанционное обучение. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 16 марта, сообщила министр образования области Светлана Трусенева.

«В течение вот этих двух дней учреждениями высшего образования принимается решение о переходе на дистанционную форму обучения в связи с рекомендациями министерства образования и науки РФ. Поэтому я думаю к среде уже все филиалы и головные вузы, все студенты перейдут на обучение в данном формате», — отметила министр.