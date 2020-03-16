Калининградские школы начали переводить детей на дистанционное обучение

Ряд калининградских школ приняли решение о переводе детей на дистанционное обучение. В частности с 17 марта на дистанционную форму обучения переходит школа № 32. Копия соответствующего приказа есть в распоряжении «Нового Калининграда». Со среды, 19 марта на дистанционное обучение перейдет школа № 56, сообщили «Новому Калининграду» родители школьников.
Также посещение приостанавливает до окончания весенних каникул частная школа Ганзейская ладья, сообщила «Новому Калининграду» директор учебного учреждения.
Родители начальных классов школы № 36 получили сообщения о переводе на дистанционную форму обучения со вторника, 17 марта, обосновав свои действия проведением «Недели здоровья».
Глава комитета по образованию администрации Калининграда Татьяна Петухова отказалась от комментариев.Ранее стало известно о переводе на дистанционное обучение всех школ в Гусеве.
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