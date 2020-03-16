Онлайн-кинотеатры готовы предоставить бесплатную подписку для россиян на карантине

Российские онлайн-кинотеатры собираются сделать доступным просмотр фильмов и сериалов для россиян, находящихся на карантине, сообщает ТАСС.

Сообщается, что в сервисе Okko с 16 марта граждане, находящиеся на карантине, смогут получить пакет подписок «Оптимум» на 14 дней бесплатно. Для этого необходимо воспользоваться чат-ботом Okkobro в Telegram или написав слово «okkobro» в личные сообщения официальной группы «ВКонтакте». Зрителей попросят рассказать об отменившихся планах и приложить фото, подтверждающее факт нахождения дома.

Видеосервис ivi готов предоставить месяц бесплатной подписки тем, кто находится дома на карантине. «Мы даем один месяц доступа к подписке ivi за 1 рубль. Активировать подписку можно в период с 16 марта до 15 апреля», — рассказали в пресс-службе платформы.