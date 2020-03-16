Кинотеатр «Заря» сокращает время работы

С 19 марта «Заря» будет работать с 15:00 до 21:30. Об этом сообщила маркетолог кинотеатра Елена Журавская.

«Стоимость билетов на период карантина станет ниже, скорее всего, будем работать по утреннему и дневному тарифу (но точные цифры пока назвать не могу). В таком режиме планируем оставаться 14 дней, две недели. Все партнёрские договоренности по коллективным просмотрам и корпоративным мероприятиям остаются в силе», — рассказала Елена Журавская.

Напомним, с 17 марта в Калининградской области вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса. До 30 апреля отменяются массовые, деловые, культурные и развлекательные мероприятия, где количество участников превышает 300 человек в помещении и 600 человек на открытом воздухе.