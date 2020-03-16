Генконсульство РФ в Клайпеде ушло на карантин

Генконсульство России в Клайпеде в связи с коронавирусом приостанавливает приём документов на оформление виз в Россию, сообщается на сайте ведомства. Исключение составляют особые случаи (смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, подтвержденные документально). Также приём документов на оформление заграничных паспортов осуществляется только в отношении заявителей, сроки действия паспортов которых заканчиваются в марте-апреле 2020 г. Кроме того, приостановлены консультации по вопросам оформления разрешения на временное проживание, гражданства, нотариата и так далее. Гражданам предлагают использовать телефонную связь.

«Допуск в Генконсульство посетителей и сотрудников партнерских компаний осуществляется строго при наличии у них медицинских масок (респираторов)», — указано в сообщении.