«Литва сидит дома»: как начался первый день карантина в Клайпеде

В близкой (не только территориально) и знакомой многим калининградцам Клайпеде, как и по всей Литве, в понедельник, 16 марта, начался карантин по коронавирусу. Местные власти, не дожидаясь, пока число заболевших начнет резко расти (сейчас их 17), предприняли жесткие меры. В стране закрыты образовательные учреждения, не работают рестораны и кафе, населению республики запрещается покидать ее территорию, за исключением случаев, когда люди живут и работают за границей. О том, что происходит в Клайпеде сейчас, как восприняли происходящее горожане, «Новому Калининграду» рассказала местная жительница Ала.

«Литва сидит дома. Много кто повесил знак на аватарке типа „я сижу дома“. А вот у моего брата контракт „обломался“ на работу... Карантин: закрыто все, кроме аптек, продуктовых и ветеринарок. За нарушение карантина — штраф 3000 евро, предусмотрена уголовная ответственность до 3 лет.

На улицах малолюдно, машин реально меньше. Но вчера в магазине только одну женщину в маске видела. Сегодня в масках никого не встречала, ни на улице, ни в магазине. Средств для дезинфекции рук нигде не найдешь.

В супермаркетах Rimi подняли цены на продукты, народ возмутился. Правда, подняли несильно, на пару центов. Дешевых масла подсолнечного, макаронов и муки уже нет. Мяса тоже не густо, дешевой туалетной бумаги нет. Но народа немного. Я была в Rimi около 11 часов утра — очередей нет.

У моей подруги муж — дальнобойщик. Смена из Литвы не поехала, а те, кто уехал на пароме из Щвеции, подписали бумаги, что обязуются сидеть на карантине 2 недели. Полиция и врачи имеют право в любое время навестить и проверить, дома ли человек. На пароме всех проверяют в костюмах химзащиты.

Предпринимаемые правительством меры литовцы поддерживают, 90% точно. А хмурыми они всегда были».

Записала Оксана Ошевская, фото — polnet55, Hajotthu / Wikimedia Commons