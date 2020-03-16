Власти собираются из-за карантина оплачивать больничные авансом

Правительство России планирует ввести авансовую оплату больничных. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передаёт «Интерфакс».



«Минтруд совместно с Фондом социального страхования пересмотрит порядок оплаты больничных листов. Оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом, до закрытия листа нетрудоспособности», — сказала Голикова на совещании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

«Мы определили, что это будет каждый пятый рабочий день, чтобы граждане, находящиеся под карантином, не теряли своего дохода», — пояснила Голикова.

По словам вице-премьера, медицинские организации смогут дистанционно оформлять больничные гражданам, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. Лист нетрудоспособности можно будет выписать без очного осмотра пациента при наличии документов, подтверждающих его пребывание на территории стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.

Больничный в электронной форме также смогут получить люди, которые живут вместе с пациентами.