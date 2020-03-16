Власти региона — турбизнесу: ситуация на рынке непростая, но не безнадёжная

В течение месяца «никаких глобальных закрытий» на калининградском туристическом рынке не произойдёт. Такое мнение высказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.



В понедельник, 16 марта, в областном правительстве прошло совещание по вопросу сложившейся ситуации в отрасли из-за коронавируса. Представители туроператоров, турагентств и отельеров сообщили, что у компаний увеличивается количество отказов от забронированных туров и гостиничных номеров. Отмечается спад спроса и на внутренние туры. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного правительства.

Во время обсуждения представители региональных властей заверили, что «ситуация на рынке туристических услуг непростая, но не безнадёжная». «Думаем, что в течение месяца никаких глобальных закрытий на местном туристическом рынке не произойдёт, а через месяц-полтора начнут действовать меры поддержки, которые позволят снизить те риски, которые сейчас существуют. Рассчитываем, что такая ситуация не будет длиться слишком продолжительное время. Возобновление будет быстрым, так как люди, долгое время проведя в изоляции, начнут искать возможности для путешествия, что благоприятно скажется на туротрасли. Паники пока нет, есть рабочие моменты, которые можно решить. Есть понимание, как нужно действовать», — сказал Андрей Ермак.

Вице-премьер областного правительства Илья Баринов сообщил, что регион живёт в режиме повышенной готовности: «Мы постараемся поддержать турбизнес, но для этого нам нужно понимать объём необходимой финансовой помощи. Для этого вам нужно предоставить информацию по финансам — сколько необходимо денег для сохранения ваших предприятий ноль в ноль. По возврату билетов для организованных тургрупп поможем, по гостиницам поможем, чтобы гостиницы не брали штрафы за отмену бронирования. Мы работаем в рамках положения о высокой готовности. Есть оперативный штаб и рабочие группы. В ближайшее время внедрим комплекс мер поддержки», — отметил Баринов.