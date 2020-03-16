В России планируют перенести досрочные ЕГЭ

В России планируют перенести досрочные ЕГЭ
Виталий Невар / Новый Калининград
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В России планируется перенести сроки досрочной сдачи Единого госэкзамена в школах перенесут «без ущерба для выпускников». Об этом заявила глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьер Татьяна Голикова, передаёт «Интерфакс» в понедельник, 16 марта.

Новые даты досрочных ЕГЭ она пообещала назвать в ближайшее время. Пока их не определили. По словам Голиковой, перенос сроков не скажется на абитуриентах и на их поступлении в вузы.

Также вице-премьер, сообщила, что Минпросвещения и Рособрнадзор сформируют рабочую группу по организации дистанционной учебы в средних учебных заведениях. Группа будет работать с регионами, школами, колледжами и директорами учебных заведений.

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