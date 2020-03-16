Калининградскую акцию «Поезд памяти» перенесли на осень из-за коронавируса

Поездка калининградских ветеранов и представителей молодежных организаций по местам воинской славы в рамках акции «Поезд памяти» переносится с весны на осень. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на агентство по делам молодежи.



«Перенесен на осенний период патриотический проект „Поезд Памяти“», — говорится в сообщении.

Патриотическая акция «Поезд памяти» проводится правительством Калининградской области с 2007 года. Поездки приходятся обычно на вторую половину мая. Только за первые десять лет участниками акции стали более 3,9 тыс жителей области — это активисты молодежных организаций, ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Ее маршруты в разные годы проходили через Москву, Минск, Санкт-Петербург, Курск, Брест, Смоленск, Тулу, Новороссийск и Волгоград.