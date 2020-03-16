В Москве запретили собираться группами более 50 человек

В Москве введены дополнительные ограничения из-за коронавируса. Мэр города Сергей Собянин запретил проведение мероприятий на улицах вообще и в помещениях, если собирается более 50 человек единовременно, сообщает «Коммерсант».

Кроме того, с 21 марта до 12 апреля (включительно) закрываются школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования. Людей старшего возраста просят без необходимости не покидать квартиру. Также сообщается, что в наземном транспорте водители перестанут продавать билеты.

Режим самоизоляции на дому в течение 14 дней введен для граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС.

«Вводимые сегодня ограничения являются абсолютно необходимыми и будут отменены немедленно после того, как эта необходимость отпадет»,— говорится в сообщении.