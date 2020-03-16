Евросоюз хочет ввести запрет на все поездки на свою территорию (дополнено)

Еврокомиссия «предложила главам государств и правительств ЕС ввести временные ограничения на все поездки, кроме неотложных, сроком на 30 дней». Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

На границах государств ЕС создаются «зеленые линии» для грузовиков с продуктами питания и медикаментами. Ожидается, что эта мера будет утверждена во вторник на телеконференции глав государств и правительств ЕС и вступит в силу с 18 марта.

В изначальной версии сообщения ТАСС было указано, что ЕС уже ввел 30-дневный запрет на въезд на свою территорию.