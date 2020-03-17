Медики-волонтеры открывают штаб помощи пожилым калининрадцам из-за коронавируса

17 марта, во вторник, в Калининграде откроется штаб помощи пожилым людям, куда смогут обратиться пенсионеры, вынужденные оставаться дома из-за распространения коронавирусной инфекции. Это инициатива Общероссийского народного фронта (ОНФ) совместно с общественным движением «Волонтеры-медики», сообщает портал «Открытые НКО».

Волонтеры помогут пенсионерам с покупкой продуктов, лекарств, кормов для животных и других вещей, а также с домашними делами. Для безопасности активисты не будут заходить в дома, также на них будут медицинские маски и перчатки.

Чтобы получить помощь волонтеров, нужно обратиться в штаб и оставить заявку. Телефоны горячей линии можно будет узнать на сайте ONF.RU. Также можно позвонить в колл-центры в своих регионах или обратиться через специальную кнопку, которая уже появилась на сайте Общероссийского народного фронта. Несмотря на то, что в каждом регионе работают центры социальной помощи, в той ситуации, которая складывается сегодня, они могут не справиться с нагрузкой. Поэтому волонтеры и приходят на помощь.

Уточняется, что 17 марта подобные штабы открываются в тех регионах, где уже выявлены случаи коронавируса — в Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Ленинградской, Калининградской, Кемеровской, Белгородской, Липецкой, Нижегородской, Московской и Мурманской областях и Санкт-Петербурге. Затем они появятся по всей стране.