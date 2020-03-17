ВОЗ: за сутки в мире подтвердилось еще почти 14 тысяч случаев заражения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за прошедшие сутки в мире подтвердилось еще 13 903 случая заражения коронавирусом COVID-19, скончалось 862 человека. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет ВОЗ.
Большинство случаев — 13 874 — было зафиксировано за пределами Китая, в КНР за сутки заразилось 29 человек, умерло 14. При этом число заражений и смертей вне Китая превысило показатели в КНР. Общее число заражений коронавирусом в мире, по данным ВОЗ, достигло 167 511 случаев.
Ранее гедиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус посоветовал сдавать тесты и самоизолироваться, поскольку «самый эффективный способ предотвращать заболевание и спасать жизни — разорвать цепи передачи COVID-2019».
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