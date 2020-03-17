ВОЗ: за сутки в мире подтвердилось еще почти 14 тысяч случаев заражения COVID-19

ВОЗ: за сутки в мире подтвердилось еще почти 14 тысяч случаев заражения COVID-19
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Массовые мероприятия в честь штурма Кенигсберга перенесены из-за коронавируса
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за прошедшие сутки в мире подтвердилось еще 13 903 случая заражения коронавирусом COVID-19, скончалось 862 человека. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет ВОЗ.  

Большинство случаев — 13 874 — было зафиксировано за пределами Китая, в КНР за сутки заразилось 29 человек, умерло 14. При этом число заражений и смертей вне Китая превысило показатели в КНР. Общее число заражений коронавирусом в мире, по данным ВОЗ, достигло 167 511 случаев.

Ранее гедиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус посоветовал сдавать тесты и самоизолироваться, поскольку «самый эффективный способ предотвращать заболевание и спасать жизни — разорвать цепи передачи COVID-2019».

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (6)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter