Массовые мероприятия в честь штурма Кенигсберга перенесены из-за коронавируса

Массовые мероприятия в честь штурма Кенигсберга перенесены из-за коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Массовые мероприятия в честь штурма Кенигсберга, на проведение которых поступали заявки в администрацию Калининграда, перенесены. Об этом стало известно во вторник, 17 марта, на оперативном совещании в мэрии, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

Как сообщила начальник управления по связям с общественностью и СМИ Инна Вербицкая, на март и апрель в горадминистрацию поступило 15 заявок на проведение мероприятий с числом участников от 50 до 4 тыс. человек. Часть из них перенесены на неоопределённый срок. Например, это акция по сбору средств для Миланы Семеньковой.

Мероприятия в честь штурма Кенигсберга, перенесены с 9 апреля предварительно на май. В их числе — реконструкция штурма, которая должна была пройти на территории форта №5 (именно она предполагала участие 4 тыс. зрителей).

О переносе либо отмене официальных мероприятий,  намеченных на 9 апреля, Инна Вербицкая не сообщила.

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