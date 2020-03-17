Массовые мероприятия в честь штурма Кенигсберга перенесены из-за коронавируса

Массовые мероприятия в честь штурма Кенигсберга, на проведение которых поступали заявки в администрацию Калининграда, перенесены. Об этом стало известно во вторник, 17 марта, на оперативном совещании в мэрии, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

Как сообщила начальник управления по связям с общественностью и СМИ Инна Вербицкая, на март и апрель в горадминистрацию поступило 15 заявок на проведение мероприятий с числом участников от 50 до 4 тыс. человек. Часть из них перенесены на неоопределённый срок. Например, это акция по сбору средств для Миланы Семеньковой.

Мероприятия в честь штурма Кенигсберга, перенесены с 9 апреля предварительно на май. В их числе — реконструкция штурма, которая должна была пройти на территории форта №5 (именно она предполагала участие 4 тыс. зрителей).

О переносе либо отмене официальных мероприятий, намеченных на 9 апреля, Инна Вербицкая не сообщила.