На «карантине» по коронавирусу в Калининградской области находится 450 человек

В Калининградской области на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса находится 450 человек. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 17 марта, сообщил глава пресс-службы регионального правительсвта Дмитрий Лысков.

«Это не совсем домашний карантин, это самоизоляция. Либо в домашних условиях, либо в условиях обсерватора», — сказал Лысков. Он также отметил, что по ситуации на 10 утра 17 марта в Калининградской области по-прежнему три подтвержденных случая коронавируса.