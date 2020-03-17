Власти: проверка на коронавирус при недомогании в обязательном порядке не проводится

Люди, которые почувствовали недомогание, но не подлежат обязательной проверке, могут ее пройти только по решению врача. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 17 марта, сообщил глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

«Если вы чувствуете недомогание, при этом понимаете, что у вас есть некое „пятно контактов“ с потенциально возможно инфицированными людьми, вы остаетесь дома и вызываете врача. Терапевта обычного своего. Приезжает врач, вы ему всю картину рассказываете. Дальше врач уже будет принимать решение о назначении: а) анализов, б) возможной госпитализации. Потому что у вас возможно не коронавирус, а инфекция какая-нибудь — грипп, что угодно другое, тяжелое ОРВИ, которое тоже будет требовать госпитализации, в ту же самую инфекционку, но по другим абсолютно причинам», — пояснил Лысков.