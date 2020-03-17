Власти: проверка на коронавирус при недомогании в обязательном порядке не проводится

Власти: проверка на коронавирус при недомогании в обязательном порядке не проводится
Виталий Невар / Новый Калининград
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Люди, которые почувствовали недомогание, но не подлежат обязательной проверке, могут ее пройти только по решению врача. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 17 марта, сообщил глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

«Если вы чувствуете недомогание, при этом понимаете, что у вас есть некое „пятно контактов“ с потенциально возможно инфицированными людьми, вы остаетесь дома и вызываете врача. Терапевта обычного своего. Приезжает врач, вы ему всю картину рассказываете. Дальше врач уже будет принимать решение о назначении: а) анализов, б) возможной госпитализации. Потому что у вас возможно не коронавирус, а инфекция какая-нибудь — грипп, что угодно другое, тяжелое ОРВИ, которое тоже будет требовать госпитализации, в ту же самую инфекционку, но по другим абсолютно причинам», — пояснил Лысков.

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