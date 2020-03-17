Кафедральный собор отменяет три концерта

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Кафедральном соборе отменяются три концерта. Музыканты не могут добраться до Калининграда из других стран.

«В связи с невозможностью приехать Томаш Адам Новак, Ааре-Пауль Латтик, Тео Йелема отменили свои концерты в Кафедральном соборе 28 марта, 4 апреля, 12 апреля соответственно. Билеты, приобретенные на концерт, можно вернуть по месту покупки», — сообщили в пресс-службе собора.

О том, как концертные и театральные площадки Калининградской области будут работать во время карантина, читайте в материале «Нового Калининграда».

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