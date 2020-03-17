На коронавирус в Калининградской области проверили 850 человек

На коронавирус в Калининградской области по данным на понедельник проверили 850 человек. У них взяли 1100 проб. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 17 марта, сообщил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«Должны подтвердиться три теста. Их делают с неким гандикапом чтобы отсечь возможные ложноположительные и ложноотрицательные результаты. А все подозрительные тесты дополнительно в электронном виде направляют в Новосибирск, в лабораторию „Вектор“ для верификации», — пояснил Лысков. По его словам, область получает экспресс-тесты из федерального центра.