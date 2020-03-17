«Би-2» даст онлайн-концерт в поддержку мер против распространения коронавируса

Группа «Би-2» планирует дать бесплатный онлайн-концерт 20 марта. Таким образом музыканты хотят привлечь внимание к необходимости соблюдения мер для борьбы с коронавирусом.

«20 марта 2020 года в 19:00 мск группа отыграет живой концерт в прямом эфире <...> Несмотря на непростые времена и сложную ситуацию с распространением коронавируса, участники группы призывают беречь себя и своих близких и соблюдать меры по предотвращению заболевания», — цитирует сообщение пресс-службы коллектива ТАСС.

На онлайн-концерте музыканты обещают исполнить песни из концертной программы тура NewBest. Также артситам можно будет задавать вопросы, на которые они ответят в прямом эфире. Информация о том, где будет вестись трансляция, появится в социальных сетях группы.

Ранее группа «Би-2» заявила о переносе европейских концертов и выступлений в Иркутске, Красноярске, Томске, Новосибирске, Кемерове и Барнауле в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.