Власти третий год пытаются взыскать с экс-подрядчика музколледжа почти 110 млн рублей

Региональные власти с 2017 года пытаются получить от бывшего подрядчика областного музколледжа им. С.В. Рахманинова — компании «Каре-Балт» — деньги, взысканные судом в качестве неустойки и неосновательного обогащения. Это следует из ответа областного правительства на запрос корреспондента «Нового Калининграда».

В июне и июле 2017 года с фирмы взыскали 63,8 и 16,8 миллиона рублей в качестве неосновательного обогащения, а также 3,8 миллиона и 308,7 тысячи соответственно за пользование чужими деньгами. В мае 2017 года бывшего подрядчика обязали выплатить неустойку за просрочку по контракту в размере 25,1 миллиона рублей.

«В настоящее время исполнительные документы находятся в службе судебных приставов для принудительного взыскания», — говорится в ответе пресс-службы областного правительства.

Власти заключили контракт с компанией «Каре-Балт» на реконструкцию и техническую модернизацию бывшего музколледжа в декабре 2014 года. Подрядчик обязался выполнить работы за 132 миллиона рублей. Однако в ноябре 2016 года с ним расторгли контракт из-за нарушения сроков окончания строительных работ.

Впоследствии выяснилось, что проектно-сметная документация нуждается в доработке. Кроме того, есть «необходимость освидетельствования конструктива и элементов здания». В марте 2019 года договор на корректировку стоимостью 6,1 миллиона рублей заключили с ОАО «Калининградский Институт Промышленного Проектирования». Властям удалось найти подрядчика только с пятого раза.

«После получения положительного заключения органов государственной экспертизы на откорректированную проектную и рабочую документацию будет рассмотрен вопрос о завершении работ», — добавили в правительстве.

Ранее суд признал виновной директора областного музыкального колледжа им. Рахманинова 59-летнюю Светлану Грибовскую в превышении полномочий с причинением тяжких последствий при покупке органа. Первая инстанция приговорила её к трём годам лишения свободы условно. Бывший директор госучреждения культуры «Научно-производственный центр по охране, учёту и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области» Алексей Нагорный получил два года и десять месяцев лишения свободы условно.

Как стало известно во время одного из судебных разбирательств, директору НПЦ по охране памятников Алексею Нагорному предоставили на подпись акты приёмки работ (КС-2 и КС-3), после чего в них расписалась Грибовская. Сам Нагорный отмечал, что в момент подписания актов не видел в этом ничего противозаконного: «Я считал, что раз в правительстве подписали эти документы (правительственный протокол — прим. „Нового Калининграда“), то и я мог это сделать».