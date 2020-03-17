Для турбизнеса планируют открыть «горячую линию»

Для турбизнеса открывается горячая линия. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Линию открывают Российский союз туриндустрии, Ростуризм и ассоциация «Турпомощь». Участники рынка туристических услуг смогут сообщить о проблемах в компании, которые возникли на фоне пандемии коронавируса. Сделать это следует по электронному адресу tourhotline@mail.ru

Таким способом планируется собирать данные о ситуации на рынке, принимать необходимые решения, а также формулировать запросы отрасли в обращениях к правительству.

На указанную почту просят предоставить следующую информацию:

1. С какими проблемами столкнулась ваша компания.

2. Как, на ваш взгляд, могут помочь в решении проблемы РСТ, Ростуризм, Ассоциация «Турпомощь».

3. Являетесь ли вы членом РСТ, Ассоциации «Турпомощь» или любых других объединений туриндустрии.