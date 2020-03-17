Администрация Калининграда переносит личные приемы граждан

Администрация Калининграда переносит личные приемы граждан
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти областного центра отменяют личные приемы граждан до конца марта из-за коронавирусной инфекциии. Они переносятся предварительно на апрель, сообщил журналистам после оперативного совещания во вторник замглавы городской администрации Юрий Федяшов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Мы предварительно переносим на следующий месяц личные приемы, потому что в основном идут пожилые люди — те, кто наиболее подвержен этому заболеванию. Максимально уменьшим контакты с населением в прямом, визуальном отношении, но усилим — по телефону и другим средствам [связи]», — заявил Юрий Федяшов. «Это нормальная профилактическая работа, не более того, мы просто предприняли ряд дополнительных мер для того, чтобы население защитить», — добавил он.

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