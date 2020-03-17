Роспотребнадзор обязал проверить всех, кто в течение 14 дней вернулся из Европы

Роспотребнадзор обязал проверить всех, кто в течение 14 дней вернулся из Европы
Виталий Невар / Новый Калининград
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Глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова дала поручение губернаторам провести проверку на коронавирус всех, кто в течение двух недель вернулся из стран Европы. Такую информацию сообщает «Коммерсант».

«Обеспечить проведение лабораторного обследования на COVID-19 всем лицам, вернувшимся в течение двух недель из стран Европы или прибывшим транзитом из стран Европы, а также всем лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний»,— сказано в постановлении.

В документе также поручено «определить порядок проведения лабораторных исследований у лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не контактировавших с пациентами с COVID-19».


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