Двух пассажиров автобуса Калининград — Варшава отправили в больницу

Накануне закрытия границы польские пограничники не пропустили в республику автобус Калининград — Варшава после санитарного контроля, связанного с распространением коронавируса. Об этом сообщает Radio Olsztyn со ссылкой на пресс-службу варминско-мазурского отделения погранслужбы.



При проверке у шести пассажиров из одиннадцати выявили повышенную температуру тела. По решению медика их доставили в инфекционную больницу польского города Оструда.

Как отмечает издание, госпитализированы граждане Германии и Румынии. Остальным пассажирам отказали во въезде в Польшу. Среди них были граждане России и Украины.

Из-за распространения нового коронавируса в соседней республике ввели положение эпидемиологической угрозы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что страна вводит запрет на въезд для иностранцев. Автомобильные пункты пропуска закрыли 15 марта. Особый режим ввели на 10 дней с возможностью продления ещё на 20 дней, а потом — на месяц. Польских граждан после прибытия из-за рубежа отправляют на двухнедельный карантин.

По последним данным, в республике выявлен 221 случай заражения коронавирусом. Пять человек скончались.