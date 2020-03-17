В Литву пытаются вернуться две тысячи человек

В Литву пытаются вернуться две тысячи человек
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В областном правительстве рассказали, почему заполнены боксы в «инфекционке»
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

После рекомендаций литовского МИДа в связи с распространением коронавируса в республику пытаются вернуться две тысячи жителей. Об этом сообщает Delfi.lt со ссылкой на советника премьера республики Гедрюса Сурплиса.

По его словам, большое количество граждан Литвы находится у польско-немецкой границы в Испании. За ними 17 марта должны вылететь два самолёта. После этого власти будут решать вопрос с возвращением других жителей.

«Только в критическом случае люди могут рассчитывать, что их поездку оплатит государство, включая оплату гостиницы где-то на границе Польши и Германии», — отметил Гедрюс Сурплис.

Он добавил, что те, кто находится в экзотических странах, тоже могут рассчитывать на помощь государства. «Но надо понимать, что в первую очередь вернут тех людей, которых собралось много [в одном месте]», — уточнил политик.

Из-за того, что страны закрывают границы, глава министр иностранных дел республики Рита Тамашунене призвала застрявших за рубежом литовцев зарегистрироваться в МИД. Тех, кто намерен возвращаться самостоятельно, просят учитывать, что ситуация с полётами постоянно меняется.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (4)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter