В Литву пытаются вернуться две тысячи человек

После рекомендаций литовского МИДа в связи с распространением коронавируса в республику пытаются вернуться две тысячи жителей. Об этом сообщает Delfi.lt со ссылкой на советника премьера республики Гедрюса Сурплиса.



По его словам, большое количество граждан Литвы находится у польско-немецкой границы в Испании. За ними 17 марта должны вылететь два самолёта. После этого власти будут решать вопрос с возвращением других жителей.

«Только в критическом случае люди могут рассчитывать, что их поездку оплатит государство, включая оплату гостиницы где-то на границе Польши и Германии», — отметил Гедрюс Сурплис.

Он добавил, что те, кто находится в экзотических странах, тоже могут рассчитывать на помощь государства. «Но надо понимать, что в первую очередь вернут тех людей, которых собралось много [в одном месте]», — уточнил политик.

Из-за того, что страны закрывают границы, глава министр иностранных дел республики Рита Тамашунене призвала застрявших за рубежом литовцев зарегистрироваться в МИД. Тех, кто намерен возвращаться самостоятельно, просят учитывать, что ситуация с полётами постоянно меняется.