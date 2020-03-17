В областном правительстве рассказали, почему заполнены боксы в «инфекционке»

Только три человека в области находятся в инфекционных боксах в связи с пандемией коронавируса. Это пациенты, у которых вирус выявлен. Об этом журналистам во вторник, 17 марта, сообщил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«У нас есть сезонный грипп, есть ветряная оспа, целый перечень у минздрава, с которым помещают в эти боксы. Пациентов с коронавирусом там трое, тех, у кого подозрение, в эти боксы не кладут», — отметил Лысков.

Дополнительные инфекционные койки сейчас разворачивают в БСМП. «Там есть инфекционное отделение, все это предусмотрено», — пояснил глава пресс-службы.

Те, кто находится на обсервации в связи с коронавирусом находятся или на домашней самоизоляции, или в лагере «Паруса надежды» в Светлогорске. Таких сейчас около 450 человек.

Напомним, ранее губернатор Антон Алиханов говорил о переполненности боксов инфекционных больниц в связи с коронавирусом.

«Проживающие на территории области граждане ездят активно за рубеж, и, собственно говоря, это не ограничивается только Польшей и Литвой, с которыми мы граничим, но и многие ездят в ту же Францию, Германию, и эти страны стали красными в момент, когда там находились наши сограждане. Поэтому те, кто сейчас возвращается, это самая большая группа риска для нас. Мы уже сейчас полностью заполнили все боксы инфекционных больниц, мы разворачиваем дополнительные инфекционные койки в БСМП, потому что количество наблюдаемых лиц у нас выросло очень серьезно», — говорил губернатор.