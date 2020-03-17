Глава Янтарного купил дорогие медицинские маски и задумался о расстрелах

Глава Янтарного купил дорогие медицинские маски и задумался о расстрелах
Алексей Заливатский. Виталий Невар / Новый Калининград
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Глава администрации Янтарного Алексей Заливатский закупил для местной поликлиники и госучреждений медицинские маски и остался недоволен возросшими в разы ценами. Об этом чиновник написал во вторник, 17 марта, у себя на странице в Facebook.

«Маски и дезинфицирующие средства я нашёл и купил, — написал Заливатский. — Но. Если вчера с утра мне продавали 5 литров антисептика за 1750 руб., то после обеда в той же конторе предложили по 2500. Если неделю назад маски брал по 7р./шт. То вчера — 26 руб. за одну маску! С рук, в каком-то отеле на Артиллерийской, куда их привозят из „материковой России“. Потому что в аптеках масок нет. Совсем нет».

Чиновник заверил, что покупает маски на свои деньги. Руководство поликлиники попросило его предоставить «хотя бы тысячу штук врачам и посетителям». Еще тысячу масок раздали в муниципальные учреждения Янтарного, отметил глава администрации.

«P.S. Время пройдёт, эпидемии/пандемии/войны тоже пройдут, а осадочек останется. Также останутся адреса, фамилии, явки (места продажи). И я останусь. И для тех, кто так наживается на людских переживаниях, при первой же возможности, введу расстрел... Официально. С внесением соответствующей поправки в Конституцию», — заключил Заливатский. 

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