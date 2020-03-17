Облвласти: на текущий момент закрытия школ и детсадов не требуется

В областном правительстве и управлении Роспотребнадзора считают, что на данный момент перевода всех школ на дистанционное обучение и закрытия детсадов не требуется. Об этом журналистам во вторник, 17 марта, сообщил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«На текущий момент позиция минздрава и минобра и Роспотребнадзора в том, что текущая ситуация принятия таких мер не требует. В зависимости от того, как ситуация будет развиваться, будет приниматься следующее решение».