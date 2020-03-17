Коронавирус нашли у двух калининградок, одна из них вернулась из Польши

Коронавирус нашли у двух калининградок, одна из них вернулась из Польши
Виталий Невар / Новый Калининград
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Коронавирус в Калининграде обнаружен у двух женщин, одна из них недавно вернулась из Польши. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией.

«Первая из них вернулась из Польши, а вторая является ее контактным лицом. Обе находятся сейчас в инфекционной больнице, заболевание у них протекает в легкой форме», — сообщили в штабе.

Всего за сутки в России зарегистрирован 21 новый случай коронавируса, два из них — в Калининградской области.


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