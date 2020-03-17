Мэрия: продавцов санкционки буквально «сдуло ветром»

В администрации Калининграда отмечают снижение числа нелегальных торговцев санкционной продукцией на городских улицах. Об этом сообщил на оперативном совещании в мэрии глава комитета муниципального контроля Евгений Чернышев, передает корреспондент «Нового Калининграда».
«На сегодняшний день в связи с коронавирусом особо пострадали продавцы санкционной продукции», — заявил Чернышев на совещании. Позже в интервью журналистам он отметил, что таких торговцев «сдуло ветром вчера буквально». Это связывается в том числе с закрытием границ.
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