Благотворительный фонд: у жертвователей паника, поступления сокращаются на 40%

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Благотворительный фонд: у жертвователей паника, поступления сокращаются на 40%

Пожертвования калининградскому благотворительному фонду «Верю в чудо» на фоне эпидемии коронавируса и неблагоприятной экономической ситуации снизились не менее чем на 20%. Кроме того, отменены предстоящие фандрайзинговые мероприятия, за счет которых формировалось еще порядка 15-20% доходов фонда. Об этом «Новому Калининграду» сообщила глава фонда София Лагутинская.

По словам Лагутинской, падение доходов и панические настроения среди жертвователей — лишь часть проблемы. Также сильно осложняет помощь больным детям со стороны фонда рост цен на лекарства и медицинские препараты из-за резкого снижения курса рубля.

Благотворительный фонд «Берег надежды» также фиксирует снижение поступления средств. «Сложно сказать, в чем причина. С одной стороны, свою роль играет отмена массовых мероприятий — на том же Дне селедки мы проводили благотворительные мастер-классы, пожертвования от которых шли в помощь детям, — отмечает исполнительный директор фонда Елена Радзывилюк, — С другой стороны, сейчас идет активная кампания в поддержку Миланы Семеньковой, для которой требуется быстро собрать очень большую сумму, и жители нашей области консолидировались вокруг девочки, безусловно нуждающейся в помощи».

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